Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu - Son Dakika
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Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu

12.08.2022 19:29

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta katıldığı bir konferansta saldırıya uğradı. Boynundan bıçaklanan yazar, 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabında dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmiş ve ölüm tehditleri almış, İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni de Rüşdi'nin öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül vadetmişti.

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında konuşma yaparken saldırıya uğradı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Chautauqua Enstitüsü'nde yaptığı konuşma sırasında bıçaklanan 75 yaşındaki Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. New York Valisi Kathy Hochul olaydan yaklaşık 1 saat sonra düzenlediği basın toplantısında Rüşdi'nin hayatta olduğunu söylerken, sağlık durumuyla ilgili detay paylaşmadı.

"ŞEYTAN AYETLERİ" KİTABIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Rüşdi, sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı.

HUMEYNİ, 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Kitabın yayınlanmasından 1 yıl sonra İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koymuştu. Daha sonra yarı resmi bir İran dini vakfı ise 2012'de ödüle 500 bin dolar daha eklemişti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Hindistan doğumlu yazar Rüşdi, 1981'de "Geceyarısı Çocukları" (Midnight's Children) kitabı ile ün kazanmış ve kitabı sadece Birleşik Krallık'ta 1 milyonun üzerinde satmıştı. Ancak Rüşdi 1988'de dördüncü kitabının yayınlamasıyla ölüm tehditleri almış ve 9 yıl boyunca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

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İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı İngiliz yazar Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazar Salman Rüşdi, New York'taki konferansta saldırıya uğradı! 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu - Son Dakika
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