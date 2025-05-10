Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz - Son Dakika
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Dünya

Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

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Hindistan-Pakistan gerilimi sürerken, Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor" dedi.

10.05.2025 09:17
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Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Güney Asya'da tansiyonu yükseltirken, Yeni Delhi cephesinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar dikkat çekmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye için küstah sözler sarf etti.

"GEREKİRSE TÜRKİYE'Yİ CEHENNEME ÇEVİREBİLİRİZ"

Hintli gazeteci Neena Rai'nin YouTube kanalı New India Junction'da konuşan General Bakshi, Türkiye'nin hilafeti yeniden canlandırma niyetinde olduğunu ve Müslüman dünyasında liderlik iddiası taşıdığını savundu. Türkiye'yi doğrudan Hindistan'a düşman olmakla suçlayan Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor" diyerek açık bir tehditte bulundu.

"KEŞMİR'E 3 BİN KİŞİ GÖNDERDİLER" İDDİASI

Bakshi, Türkiye'nin Pakistan-Hindistan hattındaki gerilime müdahil olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin Keşmir bölgesine 3 bin kişilik bir unsur gönderdiğini öne sürdü.

"TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ PEŞİNDE"

Hintli komutan, Türkiye'nin uluslararası alanda bir güç olarak konumlanmaya çalıştığını belirterek, "Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, olduklarını göstermek istiyorlar ama Hindistan'ın nükleer silahları ve uzay gücü var. Türkiye'nin böyle bir kapasitesi yok" dedi.

Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye\'yi cehenneme çeviririz

Hindistan, Pakistan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (93)

  • Kocarex Bigrex:
    halife seçilir ve tüm müslümanlar biad ederse işte o zaman tüm dünya titreyecektir Türk'ün gücü imandan gelir 396 405 Yanıtla
  • ahmet3131:
    hindiye bak hele sen 593 96 Yanıtla
  • Osman A:
    Möööleme inek. 495 79 Yanıtla
  • şakir:
    neyle yerle bir edeceksiniz ineklerlemi 442 71 Yanıtla
  • 78908900:
    Çanakkale'den ders almamış ,kuyruğu dik tutuyor it. Gel gel 410 55 Yanıtla
  • 001182:
    gel hele gel 394 63 Yanıtla
  • Hakan Durak:
    Bunlardan kavurma çıkarma zamanı gelmiş yaşlı inekler RTÜK'ten bunların filimlerine engel istiyoruz hiçbir kanal gel görevini yap 320 47 Yanıtla
  • mert çelik:
    pakistan tarafından yok edılecegı ıcın once mıcını kurtarmaya baksın 243 40 Yanıtla
  • Hurhurum Kurkurum:
    Bu arada sanılanın aksine Hindistan ve Pakistan in yüzde 50 den fazlası Müslümandır, hadi korumanız din kardeşlerinizi simdide , buna neden sessizsiniz ? Troller , evliyalar , imamlar neredesiniz? Mehdiler dünya liderleri eyyyy ? Sesleri kesilmiş... 81 158 Yanıtla
  • Ahmet BAĞCI:
    Kendilerini çok güçlü sanıyorlardı, oyuncak balon gibi patlayınca... ezikliklerinin hırçınlığı bu... 157 29 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Ölmeyi bayılmak zannediyor Hintli, hacı baştan uyarayım reankarnasyon falan yok . Ölünce cıllama. Yapacaklarımızın ön fragmanı olarak Gazneli Mahmut , Emir Timur ve Nadir Şaha bir bak . 109 24 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Aklı ile şaka yapıyor hindi oğlu hindiler. İyi güldürdü bizi. 103 21 Yanıtla
  • Barıs Saglam:
    ulaan busst sen kimle dans ediyon biz kuru ekmekle hoşafla Çanakkale yi kazandık 87 29 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Dötü kaşınana mırrık fizandan gelirmiş. Kaşınmayın zaten nereye çatacağımızı şaşırmış durumdayız. 76 30 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Hindistandaki inekler değil dünyadaki bütün inekler biraraya gelse kurtaramaz seni gerizeka. 93 10 Yanıtla
  • 11011976:
    Bunlar hep israilin oyunları .55 56 30 Yanıtla
  • 209209:
    sen önce ağzındaki dişlerini yaptır buruşuk. 77 8 Yanıtla
  • 003644:
    sokak yemeklerinden beyin fonksiyonları karışmış... sağlıklı düşünemiyor 75 5 Yanıtla
  • ugurcan_u.e:
    El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış.. 71 6 Yanıtla
  • AYTAÇ ARABACI:
    Ülkemizde et oldukça pahalı. İneklerinizi keser yeriz, kitle imha yaparız akıllı olun! 64 6 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    hööösssttt 53 4 Yanıtla
  • Lefkeli Demir:
    İneklerle yaşamaktan beyinlerine kan gitmiyor. RTÜK kanal 7 ve diğer kanallar da çıkan hint filmlerine engel koyulsun ülkemizde hint filmi istemiyoruz 51 5 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    dişlerini fırçala 48 5 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Eğer askerimiz oradaysa bu durum Yanlış Hindistan Pakistan sorunu kendileri çözmeli bizim sınır tehditi olmayan ülkelerin içişlerine dışişlerinin karışmamız yanlış aynı durum bize yapılsa kim kabul eder 21 29 Yanıtla
  • Kadir aytaç:
    sen gel ancak bizim sigaramızı yakarsın 44 4 Yanıtla
  • Yusuf Bulut:
    yılbaşı geliyor biraz ???????? keselim gelin 42 5 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Simental'a bak sen o pis bıyıkları yolar ... 42 4 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Çuku kakan bu ülkeye dönüyor, biz neyiz anlamak zor 30 14 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    al işte basimiza sarmadigimiz bir bunlar kalmisti 16 27 Yanıtla
  • Psiko:
    valla tehdit eden cok ama karsimiza cikan yok gel bakalim 37 4 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Bırakın gelsin, bırakın gelsin! 36 4 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    O Türkiye kalmadı 5 yıl sonra ilk 3 içerisinde mucize gelmezse. 25 14 Yanıtla
  • barlailtsinan:
    sen şimdi naneyi yemedinmi 34 4 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Türkiye ye hindistan mali sokmayın 33 3 Yanıtla
  • Aknet1616:
    4500 km nasıl gelıcen inekkkkkk.... 31 4 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    Sen önce biyiklarini duzelt 31 4 Yanıtla
  • Ers Çky:
    anınkini tersten görmek istiyorsun anladık 25 4 Yanıtla
  • 8647:
    Bu meseleye müdahil olmamak bence daha akılcı olur, Rusya, Ukrayna savaşı gibi buna da, tarafsız olunmalıdır 11 16 Yanıtla
  • Ali Saygın:
    git ağzına diş yaptır önce amip 24 2 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Simdiye kadar ingiliz sizleri sagarken cikipta birgun de yok ederiz diyemediniz simdi turk ve musluman olunca bunu diyebiliyorsunuz, 23 2 Yanıtla
  • DİYARBAKIR BRÜLÖR KAZAN YETKİLİ SERVİSİ:
    VAY HİNDİ VAY HELE İSTERSEN BİR DENE BAKALIM KİM YAŞAYACAK CEHENNEMİ ( SUBOŞ ) HİNDİ 20 4 Yanıtla
  • Elisa21:
    İNEK DEN MEDET BULANLAR KAHRAMAN LIK HAYALİ KURARLAR ANCAK 21 3 Yanıtla
  • recep balcı:
    dutmayın küçük enişteyi 15 5 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Inek ordulariyla tehdit ediyor inekkk 15 4 Yanıtla
  • Onder Yildirim:
    vayyy vayyyy.la oğlum senin taptığını biz kuban ediyoruz . Sen ebedi mekanını bu dunyadada yaşamak istiyorsun galiba 16 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Sayın Çumhurbaşksnımız Pakistana ne tür teknology silah Pakistana gönderdiyse, adamların bir geçede 6 ucakları Pakistana girmeden düşürüldü. Şimdi kafayı sayın Erdoğana taktı :)) 13 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Pakistan can ciğer kardeşimiz, keşke Araplar değil de onlar komşumuz olsa idi.Yalnız Hindistan da da 170 milyon din kardeşimiz yaşıyor atacağımız her adıma dikkat etmek lazım. 14 4 Yanıtla
  • Naim yaman music:
    Şimdi pasta börekle dıçını kaldırmazsın 14 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    O bıyıkları İneklere yalatırız bak hele 14 3 Yanıtla
  • Yüksel Akan:
    Bu ucuz tehditlerle Amerika'da İngiltere'de Fransa'da İsrail'de Rusya'da geldi ama hepside cehennem olup kaçtılar gelin sizde inek pirzolasını yiyin 12 4 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Uzaya uça bildiler ama Pakistana uçamadılar. Sayın Çumhurbaşkanımız arabuluculuk yaparak savaşı önleye bilmek için çaba harçarken, bunlar hem suçlu hemde güçlü görünmeye kalkışarak birde Sayın erdoğanı beraberinde Türkiye' yi hedef gösteriyorlar. Kadın Reportee' de, sen ne dediğinin farkındamısın dergibi bakıyo emekli Generale :)) 12 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    boynuzlu inek. 12 2 Yanıtla
  • Ercan Işık:
    Kurban bayramında gel haci 13 1 Yanıtla
  • HARUN ASLAN:
    ineğe yapan bir milletin sözüne bak gelsin boyunun ölçüsünü alsın 11 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    İneklerinizlemi?((;; 10 3 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    TC devletimi 3 bın kişi mi göndermiş :)) yahıu haberin yalan olduğu Trol haber olduğu her yÖrnden belli ....Hem madem yurtdışına filecekse IRAK VE SURİ / PKK İÇİN 3 BİN kişi gitse köklerını kazır .... 9 4 Yanıtla
  • nilem2820:
    merak etme hindo o dediklerinde olacak onlarda olunca el ayak öpersin 10 2 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Kurban bayramıda yaklaşıyor sizdeki stokları eritiriz 10 2 Yanıtla
  • Hava Kaya:
    Bırak hele hele gelsin tutmatın Küçük enişteyi 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali BERBER:
    BİZ HER GÜN BEŞ VAKİT NAMAZIMINDA ŞEHİD OLMAYI İSTİYORUZ. BİZİ ÖLÜMLEMİ KORKUTUYOR BU ZAVALLI ?? 8 3 Yanıtla
  • Salih Yilmaz:
    Bizi tanırız olan ???????? ineklere mi şikayet edersiniz onların da tek yapabileceği yaptırım sütten kesilirler 8 2 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Bırakın gelsin bırakın gelsin moooo?????? 8 2 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    hilafetin kaldırılmasının ne kadar büyük bir hata olduğunu ortaya koyuyor. Tüm dünya bundan korkuyor. 6 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Evet doğru konuşmamış üslup çok kötü ama bizim gerçekten orada işimiz yok Hindistan 1,5 milyar nüfuslu ülke Pakistan desen 250 milyon nüfuslu biz 85 milyon. İle onların bi köyü kadar ülkeyiz onlar kardeş ülke kendi aralarında çözsünler biz ancak arabulucu olalım askerimizin orada işi olmamalı bize gelene kadar B A E var ki Hindistan ile arası çok iyi 7 3 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    az kaldı hilafet ayağa kalktığı an içinden geçecek milyonlar var hazır ol gart seni 6 2 Yanıtla
  • Coronaci :
    İnegin konusabildini ilk defa goruyorum))) 6 1 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    "Kimi hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela" demiş M.Akif (Allah rahmet etsin) Ne güzel tarif etmiş bu müstemleke müsveddelerini 6 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    adamlar bize Hindistan diyor. Biz de adamlara hindistan diyoruz. 1 6 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    biz bir Siha bir togg ile gelirsek aklınızı alırız akıllı olun 4 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    yorumlara bakıyorum da Ulan bu kadar zavallı olmayı nasıl becerebiliyorsunuz.. kur'an daki ilk ayet bile oku diye başlıyor. ilim sahibi olmadan fikir sahibi olunca güzel ülkem bu hale geldi işte. 6 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    gel boyunun ölçüsünü al git belki kendine gelirsin birde güzel saç sakal traşı olursun adama benzersin 5 1 Yanıtla
  • Erol Kurt:
    yavaaş yerler yaş buooop buoooppp 4 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    sizin iç işleriniz olan bu kavgada yokuz biz zaten ekonomiyle savaşıyoruz 7/24 herşeye zam gelirken işçiye asgari ücretliye emekçiye trişka arka kapıdan cızzz... Bizim savaşa girecek mecslimizde yok biz şuan freni patlamış kamyonda yokuş aşağı son sürat iniyoruz haydi hayırlısı... 3 1 Yanıtla
  • 033248:
    Hintli kardeş biz 1000 yıldır Ayı Ruslarla komşuyuz, tehdit vız gelir tırıs gider, gerekirse savaşır 10 kere yenilr 11 kere yeneriz ama sizin coğrafya bize ters :) 4 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    :) Video' da kemal oğluların yaptırdıkları kaçak bina biraz Hazar görmüş, ama güzelim Bayrağımız meydan okur gibi dalgalanıyor :)) 4 0 Yanıtla
  • Murat Altun:
    Git ötede oyna buralar size göre değil 3 0 Yanıtla
  • Murat Canbekmez:
    Bizi vuracakmış bak ite hele 3 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    işkembeden atıyor sonra ağlıyorlar merminin rüzgarı sana yeter değmesini geçtim. savaşı savaşçı bir milletle yapmadığınız belli 2 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Pektaş:
    Hele oduna bak tarihimizi bir incele derim 1 0 Yanıtla
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