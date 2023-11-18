Hizbullah, İsrail\'e ait İHA\'yı sınırda düşürdü

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) sınırda füzeyle düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler hakkında, yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA'nın Lübnan'daki sınır bölgesi Celil'e düştüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın İsrail güçleri ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda düşürdüğü İsrail'e ait İHA sayısı 3'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık, Hizbullah'a ait "hedefleri" topçu atışıyla vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 25 roket atılması sonucu bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, İsrail topçularının roketlerin atıldığı yeri hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu, buna ilişkin detayların sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.