Hizbullah Üyeleri Patlama Sonucu Yaralandı

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İran destekli Lübnanlı örgüt Hizbullah'ın yüzlerce üyesinin, iletişim için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaralandığı bildiriliyor.

Lübnan'ın resmi haber ajansı, Beyrut’ta örgütün kalesi konumundaki güney mahallelerinde patlamalar olduğunu duyurdu.

Örgütün televizyon kanalı el-Manar TV, yaralanan örgüt üyelerinin kimliklerini açıklamadan patlamaları doğruladı.

Sosyal medyada yer alan video ve fotoğraflarda yaralanan erkekler bulunuyor. Henüz doğrulanmamış güvenlik kamerası görüntülerinde de patlama anları yer alıyor.

Reuters haber ajansına konulan bir Hizbullah yetkilisi yaşanan patlamaları, 7 Ekim sonra “en büyük güvenlik ihlali” olarak niteledi.

Reuters bazı patlamalarda ciddi yaralanmalar olduğunu aktarıyor.

İran medyasında, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de yaralılar arasında olduğu bildiriliyor.

Reuters'ın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre patlamalar yerel saatle 3:45 sıralarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Çağrı cihazı olarak anılan iletişim araçları, sesli mesaj veya sms alma özelliklerine sahip olabiliyor.

İsrail ordusu patlamalara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Seri patlamalar, İsrail’in ülkenin kuzeyine ilişkin yeni savaş hedefini belirlemesinden saatler sonra geldi.

İsrail, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak ve bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan on binlerce İsraillinin evlerine geri dönmesini bir savaş hedefi olarak duyurdu.