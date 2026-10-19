Hollanda Başbakanı Rob Jetten, taşıyıcı anneyle 2027\'de baba olacağını açıkladı

Hollanda'nın ilk açık eşcinsel Başbakanı Rob Jetten ve Arjantinli hokey oyuncusu eşi Nicolas Keenan, taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olacaklarını açıkladı.Hollanda yasaları gereği, ticari taşıyıcı annelik yasak ancak Lisa adlı taşıyıcı anne bunu gönüllü olarak yaptığını söyledi.Rob Jetten, 2027'de gerçekleşmesi beklenen doğum sonrası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, görev başında baba olan ilk Hollanda Başbakanı olacak.Başbakan Jetten ve Arjantin Çim Hokeyi Milli Takımı oyuncusu eşi Keenan, haberi Instagram hesaplarından duyurdu.Çift, ultrason fotoğrafını, "Çok özel bir insan yolda. 2027'de görüşürüz küçük meleğimiz" notuyla paylaştı.Jetten ve eşi, sosyal medya mesajında, bebeğin taşıyıcı anne sayesinde dünyaya geleceğini belirterek, "Taşıyıcı annemiz Lisa'ya ve ailesine son derece minnettarız. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı" dedi.Jetten, bebek sahibi olacağı haberini, "gerçekleşen bir rüya" olarak tanımladı.

Para karşılığında taşıyıcı annelik yasak Hollanda Başbakanı Rob Jetten, çocuk sahibi olma isteğini daha önce kamuoyu önünde dile getirmişti.Geçen yıl bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, "taşıyıcı anne arayışına yönelik bir çağrı" olarak yorumlanmış ve Hollanda'da tartışmalara neden olmuştu.Hollanda'da ücret karşılığı taşıyıcı annelik yasak. Ancak, Jetten ve Keenan'ın çocuk sahibi olma sürecinde ticari bir anlaşmanın söz konusu olmadığı açıklandı.Jetten'in lideri olduğu Demokratlar D66 Partisi'nden (D66) yapılan açıklamaya göre, taşıyıcı anne Lisa ve yumurta bağışçısı, Başbakan ve eşinin tanıdığı kişiler. Partinin internet sitesinde yer alan açıklamada, taşıyıcı anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, sürece dahil olan kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesi istendi.Gönüllü olarak taşıyıcı annelik yaptığını belirten Lisa bunu, "arkadaşlarının çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın özel bir yolu" olarak gördüğünü belirtti.Lisa, "Sevgi dolu bir ailede büyüdüm ve benim de harika bir ailem var. Yakınlarımızın koşulsuz desteğiyle taşıyıcı annelik, sevgili arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmanın çok özel bir yolu gibi geliyor" dedi.Çift ilişkilerini uzun süre gizli tuttu23 Şubat 2026'da başbakanlık görevine başlayan 39 yaşındaki Rob Jetten, Hollanda tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu kamuoyu önünde açıkça dile getiren ilk başbakanı oldu.Jetten ile 29 yaşındaki Nicolas Keenan, ilişkilerini uzun süre gizli tuttu.Çift, 2023 yılında ilişkilerini duyurdu ve 2024 yılında da nişanlandı.Arjantinli milli çim hokeyi oyuncusu olan Keenan, Hollanda'nın HD Klein Zwitserland takımında forma giyiyor.Keenan, bir süre önce L'Homo dergisine yaptığı açıklamada, "Biseksüelliğimi keşfettiğimde en büyük korkularımdan biri, çocuk sahibi olamamaktı. Çocuklarımın beni hokey oynarken görmesini istiyordum. Bu kesinlikle mümkün olmayabilir ama bu istek hep var" demişti.