Hollanda Başbakanı Schoof İstifa Etti

HOLLANDA Başbakanı Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.