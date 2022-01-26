Hollanda bugünden itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde gevşetiyor

Artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle 15 Ocak'a kadar kapalı kalan Hollanda, bugünden itibaren 3 hafta boyunca Covid önlemlerini büyük ölçüde gevşetme kararı aldı.

Restoran, kafe ve barlar sabah 05:00 akşam 22:00 saatleri arasında yeniden müşteri kabul etmeye başlayacak. Kültür sanat sektörü, eğlence parkları, kumarhaneler de, saat 22:00'ye kadar faaliyetlerine devam edecek.

Gevşeme ile büyük bir risk aldıklarını söyleyen Başbakan Mark Rutte, "Umarım birkaç hafta sonra yeniden başa dönmeyiz" dedi.

Başbakan Rutte, Salı akşamı Sağlık Bakanı Ernst Kuipers ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yüksek enfeksiyon rakamlarına rağmen "mümkün olan sınırları bilinçli olarak zorlama" kararı aldıklarını söyledi.

Başbakan, bu nedenle herkesi kurallara uymaya çağırdı.

8 Mart'a kadar uygulanacak gevşeme, şunları kapsıyor:

Şu anda günlük enfeksiyon sayısı 65 bin civarında olan Hollanda'da, gevşeme ile bu sayının günlük 75 ile 100 bine ulaşması bekleniyor.

Hollanda, 3 hafta boyunca vakaların gidişatını tartacak. Gidişata göre hükümet 3 hafta sonra kuralları yeniden gözden geçirecek.

Başbakan Rutte'ye göre, salgının başında dile getirdiği "sürü bağışıklığı" ancak aşılarla mümkün. Rutte, bu nedenle göçmen işçiler gibi henüz aşılanmamış grupların, koronavirüs aşısı konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hükümete göre, şu anda Hollanda'da sürü bağışıklığından söz etmek mümkün değil.