Yusuf Özkan / Lahey
Hollanda’nın Ede kentindeki bir kafedeki müşteriler, bir kişi tarafından rehin alınması olayı sona erdi.
Petticoat adlı kafede üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından Yerel saatle 12:30 sıralarında içeride kalan son rehine ile birlikte rehin alma eylemini gerçekleştiren kişi dışarı çıktı.
Polis, elleri havada dışarı çıkan kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Ede polisi, rehin alma eylemi gerçekleştiren kişinin kimliği ve amacına ilişkin açıklama yapmadı.
Olayın ardından kent merkezinde iş yerlerinin açılmasına ve boşaltılan evlerin sakinlerinin geri dönmesine yeniden izin verildi.
Polise göre şu anda rehin alma olayının "terör amacıyla" gerçekleştiğine dair bir belirti yok.
Hollanda’nın doğusunda Ede, ülkenin en dindar yerleşim yerlerinden birisi olarak biliniyor.
Kiliselerin çokluğu ve yaygınlığı ile tanınan Ede, koronavirüs önlemleri ve aşıya karşı protesto gösterileri nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.
Son Dakika › Dünya › Hollanda'da Bir Kafede Rehine Krizi Sonlandı - Son Dakika
Gazze'ye yapılan yardım uçuşları, karmaşık, riskli ve etkisiz bir operasyon olarak devam ediyor. Birçok ülke, Amerikan güçleriyle birlikte yardım dağıtımına katılıyor. Ancak yardımların denize düşmesi, izdihamlar ve ölümler gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Yardımların dağıtımı da düzenli bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Gazze'deki açlık krizi ise hala devam ediyor.
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Polis, olayın terör bağlantısı olmadığını belirtti.
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