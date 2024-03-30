Hollanda'da Bir Kafede Rehine Krizi Sonlandı - Son Dakika
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Hollanda'da Bir Kafede Rehine Krizi Sonlandı

Hollanda\'da Bir Kafede Rehine Krizi Sonlandı

Hollanda'nın Ede kentindeki bir kafede gerçekleşen rehine krizi sona erdi. Üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından rehin alan kişi, son rehine ile birlikte dışarı çıktı ve polis tarafından gözaltına alındı. Olayın terör amacıyla gerçekleştiğine dair bir belirti bulunmamaktadır.

30.03.2024 15:24
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Yusuf Özkan / Lahey

Hollanda’nın Ede kentindeki bir kafedeki müşteriler, bir kişi tarafından rehin alınması olayı sona erdi.

Petticoat adlı kafede üç rehinenin serbest bırakılmasının ardından Yerel saatle 12:30 sıralarında içeride kalan son rehine ile birlikte rehin alma eylemini gerçekleştiren kişi dışarı çıktı.

Polis, elleri havada dışarı çıkan kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Ede polisi, rehin alma eylemi gerçekleştiren kişinin kimliği ve amacına ilişkin açıklama yapmadı.

Olayın ardından kent merkezinde iş yerlerinin açılmasına ve boşaltılan evlerin sakinlerinin geri dönmesine yeniden izin verildi.

Polise göre şu anda rehin alma olayının "terör amacıyla" gerçekleştiğine dair bir belirti yok.

Hollanda’nın doğusunda Ede, ülkenin en dindar yerleşim yerlerinden birisi olarak biliniyor.

Kiliselerin çokluğu ve yaygınlığı ile tanınan Ede, koronavirüs önlemleri ve aşıya karşı protesto gösterileri nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Kaynak: BBC

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