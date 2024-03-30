Hollanda\'da Bir Kafede Rehine Krizi Sonlandı

Gazze'de açlık: Filistinliler gökyüzünden gelecek yardımı gözlüyor

Gazze'ye yapılan yardım uçuşları, karmaşık, riskli ve etkisiz bir operasyon olarak devam ediyor. Birçok ülke, Amerikan güçleriyle birlikte yardım dağıtımına katılıyor. Ancak yardımların denize düşmesi, izdihamlar ve ölümler gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Yardımların dağıtımı da düzenli bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Gazze'deki açlık krizi ise hala devam ediyor.