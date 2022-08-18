Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz? - Son Dakika
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Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?

18.08.2022 14:23
Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?

Hollanda'da hükümet, iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere barınma imkanı sağlamaması sebebiyle Albergen köyünde satın alınan bir otele 300 mülteciyi yerleştirmek isterken bölge halkının tepkisiyle karşılaştı. Yaklaşık 300 kişilik grup, otelin önünde toplanarak, "Albergen'i temiz tut", "Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz" yazılı dövizlerle kararı protesto etti.

Kamu haber ajansı NOS'ta çıkan habere göre, hükümet, Ter Apel'de yer alan iltica merkezindeki yer sıkıntısını çözmek için Albergen'deki bir otel binasını satın aldı. Hükümetin, satın aldığı oteli Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumuna (COA) devredeceği kaydedildi.

HÜKÜMET PROTESTO EDİLDİ

Bölge halkı ve yönetimi, onayları alınmadan mültecilerin bölgeye yerleştirilmesine karşı çıktı. Yaklaşık 300 kişilik grup, otelin önünde toplanarak, "Albergen'i temiz tut", "Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz" yazılı dövizlerle kararı protesto etti.

Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?

Kasabanın bağlı olduğu Tubbergen Belediyesinin Başkanı Wilmien Haverkamp, "Burada yaşayan insanlara bu şekilde davranamazsınız." diye açıklama yaptı.

Albergen köyü sakini Hennie de Haan, otelin mülteci barınma merkezine dönüştürülmesi durumunda yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı köyde ciddi problemler oluşacağını söyledi.

Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?

Adalet ve Güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg ise tepkilere rağmen otelin mülteci barınma merkezine dönüştürülmek zorunda olduğunu vurguladı.

Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?

Otelin devir işlemlerinin tamamlandığı ve 1 Eylül itibarıyla kullanıma açılacağı belirtildi. 200 kişilik kapasiteye sahip otele, eylülün ortasından itibaren yaklaşık 300 mülteci yerleştirilecek.

İLTİCA BAŞVURULARI ULUSAL KRİZİ DÖNÜŞTÜ

Hollanda'nın Ter Apel şehrindeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken, Hollanda Kızılhaçı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Çadırların kaldırılmasına rağmen kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mülteci bahçede yatmaya devam etmişti.

Bakan van Der Burg, yer problemine çözüm bulmak için kruvaziyerlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılmasını teklif etmişti.

Üç kruvaziyerin Hollanda'ya doğru yola çıktığı belirtilirken, bunlardan birinin Amsterdam yakınlarındaki Velsen kasabası açıklarına demirleyeceği, diğer ikisi için henüz uygun yer arandığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Hollanda, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz? - Son Dakika
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