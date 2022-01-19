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Hollanda'da hükümete 'Covid önlemleri' tepkisi: Tiyatro ve konser salonları bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu - Son Dakika
BBC

Hollanda'da hükümete 'Covid önlemleri' tepkisi: Tiyatro ve konser salonları bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu

19.01.2022 16:12
Hollanda'da hükümete 'Covid önlemleri' tepkisi: Tiyatro ve konser salonları bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu

Hollanda'da Covid önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetleri durduruldu.

Hollanda'da Covid önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetleri durduruldu. 70'ten fazla tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü. Bugün müzelerde yoga ve zumba dersi veriliyor.

Bu, Covid önlemleri kapsamında kuaför ve güzellik salonları ile kursların açılmasına izin verilmesine rağmen kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik protestonun bir parçası.

Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tam kapanma kararı alan Hollanda'da hükümet, geçen hafta kuralların yeniden gevşetilmesini kararlaştırdı.

Zorunlu ihtiyaca dayalı olmayan tüm mağaza ve dükkanların açılmasına izin verilirken, kuaför, güzellik ve masaj salonları da yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Müzik ve spor kursları da yeniden serbest bırakıldı.

Ancak hükümet, tiyatro, sinema, konser salonu ve müzelerin kapalı kalmaya devam etmesini kararlaştırdı.

Bu nedenle Hollanda'daki 70'ten fazla tiyatro ve konser salonu ile onlarca müze, bu kararı protesto etmek için bir günlüğüne güzellike salonu, kuaför ya da kurs merkezine dönüşerek kapılarını açma kararı aldı.

Bu kararı ilk uygulayan Amsterdam Konser Salonu (Concertgebouw Amsterdam) oldu. Konser Salonu Orkestrası'nın Çarşamba sabahı verdiği konser eşliğinde, sahnede onlarca izleyicinin saçı kesildi.

Sosyal medyada Konser Salonu Orkestrası'nın konseri böyle paylaşıldı.

Amsterdam'daki dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde ise, Vincent Van Gogh tabloları arasında bir berber, ziyaretçilerin saçını kesmeye başladı. İki tırnak teknisyeni de, ziyaretçilerin tırnaklarına ayçiçeği ve badem çiçeği gibi tipik Van Gogh temalarını işledi.

Amsterdam'daki De Kleine Komede Tiyatrosu sahnesine de iki eski berber koltuğu yerleştirildi. 200 biletin kısa sürede tükendiği etkinlik sırasında, bir taraftan saç kesimi yapılırken, bir taraftan da Claudia de Breij, Youp van 't Hek, Freek de Jonge ve Brigitte Kaandorp gibi ünlü sanatçılar performans sergileyecek.

Gün boyu ülkenin birçok kentindeki tiyatro ve konser salonlarında benzer etkinlikler devam edecek. Sahneye konan koltuklarda izleyiciler saç kestirip, cilt bakımı yaptırırken, sanatçılar da gösterilerini sürdürecek.

'Yardım çığlığı'

Kültür-sanat sektöründeki 100'e yakın kuruluş da, hükümete bir yeniden açılma planı sundu.

Hollanda Güvenlik Konseyi Başkanı Hubert Bruls, eyleme tepki göstererek, "Kuralları hiçe sayıp açılmak kabul edilemez. Muz cumhuriyetine dönemeyiz. Tiyatro, konser salonu ve müzeler kapatılmalı" dedi.

Bruls, belediye başkanı olduğu Nijmegen kentinde protestoların yasakladığını duyurdu. Apeldoorn kentindeki Orpheus Tiyatrosu'na da belediye tarafından izin verilmedi.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu, Twitter mesajında sektörün, yaşadığı sorunlara "yaratıcı bir şekilde dikkati çektiğini" bekirterek, "Yardım çığlığını ve sanatçıların bize sundukları tüm güzel şeyleri gösterme isteğini anlıyorum. Ancak toplumun açılması adım adım ilerlemelidir. Gündemin üst sıralarında kültür var" dedi.

Uslu, geçen hafta yaptığı açıklamada da, gevşeme sonrası kültür sanat kurumlarının hala kapalı kalmasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirmişti.

Sosyal medyadan da Hollanda'daki kültür sanat kurumlarının eylemine büyük destek var.

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Hollanda, Tiyatro, Kuaför, Konser, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da hükümete 'Covid önlemleri' tepkisi: Tiyatro ve konser salonları bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Hollanda'da hükümete 'Covid önlemleri' tepkisi: Tiyatro ve konser salonları bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu - Son Dakika
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