Avrupa ülkesinde panik! F-35\'ler havalandı

07.12.2025 23:27
Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildiğini ve bunun üzerine iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını duyurdu.

HOLLANDA SEMALARINDA PANİK

Yapılan açıklamada dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü.

Kaynak: İHA

