Hollanda\'da Sıcak Hava Balonu Düştü

HOLLANDA'da 34 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde sıcak hava balonunun düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Balonda 34 kişi olduğunu belirten yetkililer, sıcak hava balonunun hızlı şekilde indiğini ve yere sert şekilde düştüğünü açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
