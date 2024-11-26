Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı

Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı

Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı. Yasak, 2026 yılı itibariyle yürürlüğe girecek. Scottish Fold kedileri genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın, Sphynx cinsi kediler ise tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

26.11.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, tüysüz kediler ve kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yasa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kedi cinsi, kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle ağrı yaşıyor. Sfenks (Sphynx) cinsi tüysüz kediler ise hastalıklara daha yatkın ve vücudunda tüy ile bıyık olmadığı için çevrelerini daha az hissedebiliyor. Ayrıca tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

YASAK YENİ SAHİPLENMELERİ KAPSAYACAK

Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsayacak. Bu türlere sahip olan kişiler, kedilerini tutmaya devam edebilecek. Ancak, kedilerinin daha önce sahiplenildiğini belgelemek amacıyla onlara çip taktırmaları zorunlu olacak. Ayrıca bu kedilerin, kedi yarışmalarına ve gösterilerine katılmaları da yasaklanacak.

Hayvan Hakları, Hollanda, Genetik, Yaşam, Dünya, kedi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda Scottish ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.