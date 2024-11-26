Hollanda, Tüysüz ve Kıvrık Kulaklı Kedilerin Sahiplenilmesini Yasakladı - Son Dakika
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Hollanda, Tüysüz ve Kıvrık Kulaklı Kedilerin Sahiplenilmesini Yasakladı

Hollanda, Tüysüz ve Kıvrık Kulaklı Kedilerin Sahiplenilmesini Yasakladı

Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx kedi cinslerinin sahiplenilmesini yasaklayarak, bu türlerin sağlık problemleri nedeniyle koruma altına almayı hedefliyor. Yasak, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

26.11.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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HOLLANDA, Scottish Fold ve Sphynx kedilerinin sahiplenilmesini yasakladı.

Hollanda, tüysüz kediler ve kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yasa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kedi cinsi, kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle ağrı yaşıyor.

Sfenks (Sphynx) cinsi tüysüz kediler ise hastalıklara daha yatkın ve vücudunda tüy ile bıyık olmadığı için çevrelerini daha az hissedebiliyor. Ayrıca tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsayacak. Bu türlere sahip olan kişiler, kedilerini tutmaya devam edebilecek. Ancak, kedilerinin daha önce sahiplenildiğini belgelemek amacıyla onlara çip taktırmaları zorunlu olacak.

Ayrıca bu kedilerin, kedi yarışmalarına ve gösterilerine katılmaları da yasaklanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hollanda, Tüysüz ve Kıvrık Kulaklı Kedilerin Sahiplenilmesini Yasakladı - Son Dakika

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