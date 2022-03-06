Hollandalı içki toptancıları artık Rus votkası satmıyor - Son Dakika
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BBC

Hollandalı içki toptancıları artık Rus votkası satmıyor

06.03.2022 17:24
Hollandalı içki toptancıları artık Rus votkası satmıyor

Hollandalı içki toptancıları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki amacıyla artık Rus votkası satmama kararı aldı.

Hollandalı içki toptancıları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki amacıyla artık Rus votkası satmama kararı aldı.

Stolichnaya, Moskoskaya ve Russian Standard gibi tanınmış Rus votka markaları, artık Hollanda'daki içki raflarında bulunamıyor. Stolichnaya ve Moskoskaya'nın ticari marka hakları, Rus devletinin elinde.

Toptancılara göre bu, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya verilen en uygun yanıt.

Hollanda'nın en büyük alkollü içecek toptancılarından Mitra, Rus votkası tedarikine son verdiğini duyurdu. Şirketin pazarlama müdürü Stefan Caldenberg, Hollanda medyasına, bunun Ukrayna'da yaşanan gelişmelere uygun bir yanıt olduğunu söyledi.

"Şu ortamda Rus votkası satmanın zamanı değil" diyen Caldenberg, istişareler sonucu Stolichnaya, Moskoskaya ve Russian Standard gibi tanınmış Rus markalarının satışını durdurduklarını vurguladı.

Gall&Gall ve Dirck 3 gibi içki toptancıları da, Rus markası Stolichnaya'yı raflardan kaldırdı.

Büyük tedarik zincirleri, kararı, Rus işgaline yönelik uygun bir yanıt olarak değerlendiriyor. İçki Toptancıları Birliği de, bu ortamda yapılacak en güzel şeyin, devlet tekelinde olan Rus votkalarını satmamak olduğunu vurguluyor.

Hollanda Kraliyet İçki Perakendecileri Birliği Başkanı Petra de Boevere, küçük işletmelerde de Rus votkalarının raflardan kaldırılmaya başladığını bildirdi.

İçki dükkanı sahibi olan bazı birlik yöneticileri de, AD gazetesine, "prensip meselesi nedeniyle" artık Rus votkası satmayacaklarını söyledi. İçki dükkanı sahipleri, Ukrayna'nın işgaline karşı yapılabilecek şeylerden birinin bu olduğunu dile getirdi.

Hollanda dahil birçok ülkede Stolichnaya ve Moskoskaya'nın ticari marka hakları, Rus devletine ait. Rusya hükümeti, bu nedenle iş insanı Yuri Sehfler'in sahibi olduğu Spirits International şirketi ile davalık oldu.

Bazı Rus votkaları ise Batılı şirketler tarafından üretilip pazarlanıyor. Örneğin bir başka tanınmış Rus votkası olan Smirnoff, İngiltere merkezli Diageo'nun markası.

Kültür sanat sektörü de protestolara katıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Hermitage Müzesi de, Ukrayna'nın işgali nedeniyle, "Sanatta Devrim" adlı Rus sergisine son vererek bu ülkedeki tüm müzelerle işbirliğini kesme kararı aldı.

Müze, dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Devlet Müzesi ile uzun süreden beri yakın işbirliği içinde çalışıyordu.

Rotterdam Filarmoni Orkestrası ve Rotterdam Filarmoni Festivalleri yönetim kurulu da, "Ukrayna'nın işgalini kınamadığı" gerekçesiyle Rus şef Valeri Gergiev'in görevine son vermişti.

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