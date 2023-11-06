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Asla akıllanmıyor! Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal sözler - Son Dakika

Asla akıllanmıyor! Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal sözler

Son Güncelleme: 06.11.2023 11:20

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, İslam'a yönelik skandal sözler sarf etti. Daha önce de Müslümanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Wilders, "Sorun İslam'dır. 20 yılı aşkın süredir İslam'ı uyarıyorum." dedi.

Daha önce Müslümanları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, yine sosyal medya hesabından İslam dinine ve Müslümanlara yönelik skandal ifadeler kullandı.

İSLAMİYET'E DİL UZATTI

Hollanda'da 2006 yılında kurulan Özgürlük Partisi'nin aşırı sağcı lideri Wilders, "Sorun İslam'dır. 20 yılı aşkın süredir İslam'ı uyarıyorum. Mollalar bana fetva verdi ve Müslümanlara beni öldürmelerini emretti. Savcılar beni mahkemeye verdi. Ülkeler beni istenmeyen adam ilan etti. Ama gerçeği tekrarlıyorum: Sorun İslam'dır." dedi. Aşırı sağcı siyasetçi daha önce de ırkçı ve ayrımcı söylemlerle İslam'ı ve Müslümanları hedef almıştı.

Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal paylaşım

İSLAMİYET KARŞITI KARİKATÜR YARIŞMASI DÜZENLEMİŞTİ

Daha önce sosyal medya hesabından insanlara çağrıda bulunan Wilders, Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması düzenleyerek "Hz. Muhammed ile ilgili çizdiğiniz karikatürleri bana gönderin" şeklinde paylaşım yapmıştı. Wilders, paylaşımının ardından "İfade özgürlüğü, şiddet ve İslam fetvası üzerinde galip gelmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Asla akıllanmıyor! Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asla akıllanmıyor! Hollandalı siyasetçi Wilders'tan İslam karşıtı skandal sözler - Son Dakika
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