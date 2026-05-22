Honduras\'ta Silahlı Saldırılar: 25 Ölü

HONDURAS'ta organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 19'u tarım işçisi, 6'sı polis memuru olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta dün art arda iki silahlı saldırı meydana geldi. Honduras Kamu Bakanlığı Sözcüsü Yuri Mora'nın açıklamasına göre, ilk saldırı ülkenin kuzeyindeki Trujillo kasabasında bulunan bir tarım arazisinde yaşandı. Bölgede çalışan işçileri hedef alan silahlı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Polis Sözcüsü Edgardo Barahona, hayatını kaybedenlerin yakınlarının bazı cenazeleri olay yerinden alması nedeniyle kesin ölü sayısını belirlemekte zorlandıklarını ifade etti.

İkinci saldırı ise Guatemala sınırı yakınlarındaki Omoa kasabasında gerçekleşti. Çete karşıtı bir görev kapsamında başkent Tegucigalpa'dan Omoa'ya doğru yola çıkan polis konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında üst düzey bir yetkilinin de bulunduğu 6 polis memuru hayatını kaybetti.

Honduras Güvenlik Bakanlığı, her iki saldırının da aydınlatılması amacıyla adli uzmanlar ve savcılardan oluşan özel ekiplerin görevlendirildiğini ve olay yerlerine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.