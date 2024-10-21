ABD'de helikopterin radyo kulesine çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde bir helikopter radyo kulesine çarptı. Helikopterdeki biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazanın dün yerel saatle 19.54'te, özel bir helikopterin Houston'daki radyo kulesine çarpmasıyla meydana geldiği açıklandı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, itfaiye ekibinin kazadan kısa süre sonra olay yerine ulaştığını söyleyerek, kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.
Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Dünya › Houston'da Helikopter Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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