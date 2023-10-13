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HRW: İsrail, Lübnan ve Gazze'ye beyaz fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika

HRW: İsrail, Lübnan ve Gazze'ye beyaz fosfor bombası kullanıyor

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:34

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırılarında yasaklı olan beyaz fosfor bombasını kullandığını iddia etti. HRW'nin açıklamasında, beyaz fosforun sivillere zarar verme potansiyeline sahip olduğu ve uluslararası insancıl hukuk gerekliliklerini ihlal ettiği belirtildi. HRW, beyaz fosfor kullanımının sivillerin yoğun olduğu bölgelerde yasak olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka göre protokolün yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) adlı sivil toplum kuruluşu, video ve görgü tanıklarının ifadelerinden İsrail'in, Lübnan ve Gazze'ye saldırılarında yasaklı olan beyaz fosfor bombasını kullandığını iddia etti.

ABD merkezli HRW, dün yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye operasyonları sırasında 'Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi' gereğince yasaklanan Beyaz fosfor bombasını kullandığını duyurdu. Açıklamada tespitin video ve görgü tanıkları ifadelerine dayandığı vurgulandı. HRW'nin açıklamasında, "Beyaz fosfor, yol açtığı ciddi yanıklar ve hayatta kalanlar üzerinde uzun vadeli kalıcı etkileri nedeniyle sivillere zarar verme potansiyeline sahip. Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde kullanılması, uluslararası insancıl hukuk gerekliliklerini ihlal etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"İNSANLARDA KORKUNÇ YARALANMALARA SEBEP OLUR"

HRW, beyaz fosfora dair yaptığı açıklamasında top mermileri, bombalar ve roketlerdeki fosforun oksijene maruz kaldığında tutuşan kimyasal bir maddeye dönüştüğünün belirterek "Beyaz fosfor kimyasal reaksiyon gösterdiğinde 815 derecelik yoğun bir ısı yaratır. Askeri amaçlarla kullanılan hafif ve kalın bir duman üretir, ancak aynı zamanda fosfor insanlarla temas ettiğinde korkunç yaralanmalara da neden olur" ifadelerini kullandı.

HRW, beyaz fosfor kullanımına dair detay vererek, "Havada patlayan beyaz fosfor, yerde patlayana göre daha geniş bir alanı kaplar ve büyük birliklerin hareketlerini maskelemek için kullanışlıdır. Ancak bunu yaparken yangın çıkarıcı etkileri daha geniş bir alana yayılır ve Gazze gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sivillere yönelik riskleri arttır" açıklamasında bulundu.

SİVİLLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE KULLANIMI YASAK

HRW, 1983 yılında yürürlüğe girmiş olan 'Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi' gereğince beyaz fosfor kullanımın yasak olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka göre havadan atılan yangın çıkarıcı silahların, sivillerin yoğunlaştığı yerlerde kullanımına ilişkin protokolün yeniden incelenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: DHA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HRW: İsrail, Lübnan ve Gazze'ye beyaz fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HRW: İsrail, Lübnan ve Gazze'ye beyaz fosfor bombası kullanıyor - Son Dakika
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