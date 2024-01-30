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HSBC'ye 57,4 Milyon Sterlin Para Cezası - Son Dakika
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BBC

HSBC'ye 57,4 Milyon Sterlin Para Cezası

İngiltere Merkez Bankası, müşteri mevduatlarını doğru bir şekilde tespit edemediği gerekçesiyle HSBC'yi 57,4 milyon sterlin para cezasına çarptırdı. Cezanın, düzenleyici kurum tarafından bugüne kadar uygulanan ikinci en yüksek ceza olduğu belirtildi.

HSBC\'ye 57,4 Milyon Sterlin Para Cezası
30.01.2024 - 13:32,  Güncelleme: 13:42
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İngiltere Merkez Bankası, müşteri mevduatlarını koruma konusunda kusurlu bulduğu gerekçesiyle HSBC'yi 57,4 milyon sterlin para cezasına çarptırdı.

Düzenleme Kurulu (PRA) yaptığı açıklamada, HSBC’nin, İngiltere'nin Finansal Hizmetler Tazminat Programı'na (FSCS) uygun mevduatları doğru bir şekilde tespit edemediğini söyledi.

Program kapsamında müşteri mevduatları 85 bin sterline kadar korunuyor.

PRA, cezanın, düzenleyici kurum tarafından bugüne kadar uygulanan ikinci en yüksek ceza olduğunu ve bu durumun ciddiyetini yansıttığını söyledi.

Mevduat sahiplerinin korunması kurallarına göre bankaların, finansal bilgilerin doğru şekilde kaydedilmesini sağlayacak sistem ve kontrollere sahip olması gerekiyor. Banka hizmet veremediğinde FSCS'nin müşterilere ödeme yapması için bu bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Ancak HSBC’nin 2015-2012 yılları arasında uygun müşteri mevduatlarının yüzde 99'unu hatalı bir biçimde, FSCS koruması için "uygun olmayan" şekilde işlediği belirtildi.

PRA, HSBC'nin ayrıca, sistemlerinin mevduat koruma kurallarının belirli gerekliliklerini karşıladığına dair doğru olmayan kanıt sağladığını belirtti.

Bankanın soruşturma boyunca iş birliği yapmasının, kuralları ihlal ettiğinin erken kabul edilmesinin ise cezada yüzde 15 indirim sağladığını söyledi.

HSBC, "tarihi meseleyi" çözmüş olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: HSBC'ye 57,4 Milyon Sterlin Para Cezası - Son Dakika
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