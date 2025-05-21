Avrupa Parlamentosu'nda, Çinli teknoloji devi Huawei ile bağlantılı olduğu iddia edilen yolsuzluk soruşturması kapsamında beş Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldi. Talep hukuk komisyonuna gönderildi.
Avrupa Parlamentosu'nda bazı milletvekillerinin Huawei'nin Avrupa'daki karar alma süreçlerinin yasa dışı yollarla etkilemeye çalıştığı iddiasıyla başlayan tartışma devam ediyor.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Belçikalı yetkililerin beş milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebini Parlamento Genel Kurulu'nda duyurdu. Metsola, konunun Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesi'ne havale edildiğini açıkladı.
Soruşturmada adı geçen isimler arasında Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) İtalyan milletvekilleri Fulvio Martusciello, Giusi Princi ve Salvatore de Meo; Sosyalist grup üyesi Maltalı Daniel Attard ile Renew Europe grubundan Bulgar vekil Nikola Minchev yer alıyor.
Belçika Federal Savcılığı, iki ay önce başlatılan soruşturmada sekiz kişiyi "aktif yolsuzluk", "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla itham etti. Mart ayı ortasında Avrupa Parlamentosu'nda bazı ofislerde aramalar gerçekleştirilmişti.
Soruşturmanın merkezinde, Huawei'nin Avrupa'daki karar alma süreçlerini yasa dışı yollarla etkilemeye çalıştığı iddiası bulunuyor. Çinli teknoloji şirketleri, özellikle telekomünikasyon altyapılarına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle uzun süredir Batılı ülkelerin radarında bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki haftalarda ilgili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Huawei İddiasıyla Vekillerin Dokunulmazlığı Tehlikede - Son Dakika
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