Hürmüz Boğazı'nda patlama

10.03.2026 14:05
Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir patlama olduğunu açıkladı. İran, ABD-İsrail iş birliğiyle 28 Şubat'ta başlatılan saldırılara karşılık veriyor ve boğazdaki tüm bağlantılı gemileri hedef alıyor. Patlama, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin 36 deniz mili kuzeyinde meydana geldi.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO) açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'nda bir patlama meydana geldi.

İran, ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta ülke topraklarına başlatılan saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nda iki ülkeyle bağlantılı tüm gemileri hedef alıyor. Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları'nın (UKMTO) açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin 36 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'nda bir patlama meydana geldi. Açıklamada, "Bir gemi kaptanı, dökme yük gemisine yakın bir noktada sıçrama gördüğünü ve yüksek bir patlama duyduğunu rapor etti. Yetkililer olayın soruşturmasını yürütmektedir. Gemilere, dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

"8 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde 13 olay bildirimi alındı"

UKMTO ayrı bir açıklamada ise "28 Şubat- 9 Mart arasında Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemileri etkileyen 13 olay bildirimi alındı" denildi. Rapor edilen toplam saldırı sayısının 10 olduğu aktarılan açıklamada, toplam şüpheli faaliyet sayısının 3 olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
