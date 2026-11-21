İngiliz dayanıklılık yüzücüsü Lewis Pugh, İran'ın taraf olduğu çatışma sürerken dünyanın en stratejik su yollarından Hürmüz Boğazı'nı üç günde yüzerek geçti. BBC'nin haberine göre 56 yaşındaki yüzücü, bu yüzüşle savaşın doğaya verdiği zarara dikkat çekmek istedi.

BM Okyanuslar Hamisi unvanını taşıyan Pugh, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatının ana güzergâhı olan boğazda yaklaşık 15 kilometre yüzdü. Rotası, boğazdaki Musandam Adası'ndan Umman'ın Musandam Yarımadası'nın kuzey ucundaki Hürmüz Burnu'na uzandı.

İLK GÜN 4 KİLOMETRE ÖTEDE TANKER VURULDU

Lewis Pugh Vakfı'nın açıklamasına göre yüzüşün ilk gününde, Pugh'un yüzdüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bir petrol tankeri bir mermiyle vuruldu.

İkinci gün yüzücü, kendisini sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan Tara Gas gemisinden ayıran burnun üzerinden yükselen alevleri gördü. Daha sonra gemi hâlâ yanarken onun yakınından geçti. "İlk aklıma gelen gemideki denizciler oldu" diyen Pugh, "Alevler devasaydı. Bu gemiler son derece yanıcı gazlar taşıyor ve birine yapılan saldırı yalnız mürettebat için değil, çevredeki deniz yaşamı için de felaket sonuçlar doğurabilir" dedi.

Pugh'un, çatışmanın mart ayında başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda uzun mesafe yüzüşe kalkışan ilk kişi olduğu düşünülüyor.

DOĞA DA SAVAŞIN KURBANI

Plymouth doğumlu yüzücü, "Savaş büyük insani acılara yol açıyor. Hayatlar kaybediliyor, aileler parçalanıyor, evler, hastaneler ve okullar dakikalar içinde yıkılabiliyor. Ama çok az ilgi gören bir kurban daha var: doğanın kendisi. Üstelik bu zarar çatışmalar bittikten çok sonra da sürebiliyor" diye konuştu.

Deniz ineği, deniz kaplumbağası ve balina köpekbalığı gibi canlılara ev sahipliği yapan boğazda petrol sızıntılarının mercan resiflerine, deniz çayırlarına ve mangrov ormanlarına uzun süreli zarar verebileceğini söyleyen Pugh, çatışmaların sona ermesi, boğazın yeniden açılması ve savaşın yol açtığı çevre tahribatı için adım atılması çağrısında bulundu. Pugh daha önce dünyanın bütün okyanuslarında uzun mesafe yüzüşleri tamamlamıştı.

Kaynak: BBC