Husiler Babülmendep\'e ilerleyerek Suudi petrol ihracatını tehdit ediyor

Suudi Arabistan'ın 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü askeri, diplomatik ve ekonomik çabalar, Eylül ayının başlarında Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı güçlerin, Husilerin hızlı saldırısı karşısında çökmesiyle birkaç gün içinde boşa gitmiş gibi göründü.Ensar Allah hareketi, Yemen'in batı Kızıldeniz kıyı şeridinin büyük bir bölümünü ele geçirdi ve İran'ın Şubat ayı sonlarında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından bu yana Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı ve ticareti için en önemli güzergahı haline gelen Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki stratejik geçit olan Babülmendep Boğazı'na kadar ilerledi.Bu ilerleyiş, Husi milislerinin "Suudi düşmana" karşı deniz ablukası ilan etmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.Bunu, Suudi şehirlerini ve enerji altyapısını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları ile Irak'taki İran destekli milisler tarafından üstlenilen saldırılar izledi.Riyad'daki Körfez Uluslararası Forumu'ndan Dr. Aziz Alghashian için durum, gerçeğe dönen bir kabus gibi."Suudi Arabistan'ın ekonomik can damarı petrol ihracatı ciddi şekilde sekteye uğruyor" diyor: "Bundan daha ciddi bir şey hayal etmek zor."

Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların ardından Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki Yanbu limanına petrol taşımak için giderek daha fazla Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'na bağımlı hale geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) göre, Suudi ham petrol ihracatının %80'e kadarı Asya pazarlarına yönelik ve bu da Babülmendep Boğazı'nı stratejik açıdan kritik hale getiriyor. Fakat son iki haftada Husi güçleri, boğaza yakın Muha ve Dhubab şehirlerindeki hükümet mevzilerini ele geçirdi ve su yolunun kalbindeki stratejik Perim adası üzerindeki kontrolünü pekiştirdi.

Husiler, başkent Sana merkezli bir yönetim aracılığıyla Suudi sınırına yakın kuzey Yemen'in büyük bir bölümünü zaten kontrol ediyordu.2015'te Suudi Arabistan, Yemen'de Meşruiyeti Yeniden Sağlama Koalisyonu'nu kurdu. Birleşmiş Milletler'e göre, Suudi liderliğindeki koalisyon binlerce hava saldırısı düzenleyerek on binlerce insanı öldürdü ve bu durum eleştirilere yol açtı.Çatışmaların 150 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı ve 4,8 milyon kişinin yerinden edildiği, 19,5 milyon kişinin (nüfusun yarısı) ise bir tür yardıma muhtaç olduğu bildiriliyor.2022'deki ateşkesin ardından yıllarca süren bir sükunet yaşandı ama Husilerin son saldırısı, grubun giderek artan askeri ve örgütsel kabiliyetini ortaya koyuyor.Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Elisabeth Kendall, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğümüz şey, yalnızca deneyimli, disiplinli ve örgütlü bir hareket değil, aynı zamanda mesajlaşma ve hedefleme alanlarında yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilerden de yararlanan bir hareket" dedi.Suudi Arabistan ve ABD yetkilileri, İran'ı BM silah ambargosunu ihlal ederek Husi milislerine insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeler gibi silahlar kaçırmakla suçladı.İran ise Husi milislerine silah sağladığını reddederek, yalnızca siyasi olarak desteklediğini söylüyor.İtalyan Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'ne göre ise İran, Yemen'de Husi milislerinin insansız hava aracı üretmek için fabrikalar kurmasına yardımcı oldu.ABD merkezli West Point Askeri Akademisi'ndeki Terörle Mücadele Merkezi'ne göre, Husiler ayrıca Lübnan'daki Hizbullah'tan da askeri tavsiye ve destek aldılar.Husiler, İran'ın gündemini takip ettikleri yönündeki iddiaları kendileri reddediyor.Düşünce kuruluşu Chatham House'daki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Farea Al-Muslimi, Babülmendep'teki ilerlemelerinin Tahran'ın bölgesel konumunu güçlendirdiğini söylüyor."İran, ABD ile olan ilişkilerinde artık eskisinden daha büyük bir nüfuza sahip" diyor.Ancak Kendall "İran'ın desteği olmasa bile, Husilerin yaptıklarına devam etmelerini beklerdim. Kendi motivasyonları ve hedefleri var. Şu anda bu motivasyonlar para, nüfuz, etki ve nihayetinde siyasi tanınma etrafında dönüyor gibi görünüyor" diye ekliyor: "Husiler İran'ın silahları, eğitimi ve istihbaratı olmadan bu seviyede faaliyet gösteremezdi ama İran'ın Husiler üzerinde doğrudan komuta ve kontrolü olup olmadığı belirsiz."

Biden yönetimi, göreve geldikten bir ay geçmeden, Ocak 2021'de Husileri ABD'nin Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkardı. 22 Ocak 2025'te Başkan Donald Trump bu kararı yeniden yürürlüğe koydu.Ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'ın Yemen'deki son gelişmelerle ilgili Husi milisleriyle doğrudan görüşmeler yaptığını açıkladı. Vance, ABD'nin grubun Perim Adası'nı ele geçirmesinden endişe duyduğunu ve olayları yakından izlediğini de sözlerine ekledi.14 Eylül'de ABD Merkez Komutanlığı komutanı Amiral Brad Cooper, Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüştü.CNN, kaynaklara dayanarak Salman'ın Trump ile iki kez görüştüğünü ve Husi milislerine karşı askeri müdahale yetkisi vermesini istediğini, ancak Trump'ın bu talebi reddettiğini bildirdi.Alghashian "Bu, Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan güvenlik ilişkisine dair duyduğu hayal kırıklığının özüne iniyor" diyor: "Suudiler, yalnızca ABD'ye güvenemeyeceklerinin farkındalar."Riyad, egemenliğini, vatandaşlarını ve hayati çıkarlarını savunma hakkının meşru olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ı son günlerde Yemen'deki hedeflere yönelik düzinelerce hava saldırısı düzenlemekle suçluyor.

Husi sözcüsü Muhammed Abdulsalam, son operasyonlarının uluslararası denizciliği tehdit etmediğini ve Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı ablukanın kalkması ve ülkeye yönelik saldırıların sona ermesiyle birlikte operasyonların durdurulacağını söyledi."Kızıldeniz ve Babülmendep'te uluslararası denizcilik ve ticaret güvenli ve düzenli bir şekilde devam etmekte" diye ekledi.Kendall "Husiler, kendilerine karşı koordineli bir uluslararası askeri harekatı çekmek istemedikleri için mesajlarında çok dikkatli davranıyorlar. Şimdilik düşmanlıklarının çoğunu Suudi Arabistan'a yöneltiyorlar" dedi. ABD-İsrail-İran savaşı sırasında Suudi Arabistan, İran'dan fırlatılan düzinelerce füze ve insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Ateşkesin ardından bile Suudi yetkililer, saldırıların Irak topraklarından faaliyet gösteren İran destekli milisler ve Husiler tarafından devam ettiğini söylüyor. 11 Eylül'de ise Suudi Enerji Bakanlığı, Irak'ın güneyinden fırlatıldığı düşünülen insansız hava araçlarının Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nı vurmasının ardından faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.Suudi Arabistan şu anda son derece karmaşık bir ikilemle karşı karşıya.2015-2022 çatışmasının deneyimi göz önüne alındığında, Husilere karşı askeri bir müdahalenin başarı garantisi yok.Bu müdahale, şu anda mevcut olmayan bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyacak ve özellikle Husilerin sahip olduğuna inanılan gelişmiş füze ve insansız hava aracı yetenekleri göz önüne alındığında önemli riskler barındırıyor.Al-Muslimi "Yemen'in topoğrafyası, antropolojik ve sosyal özellikleri, ağır silahlı yapısı, zayıf devlet kurumları ve güçlü, baskın bir iç müttefikin yokluğu, Suudi Arabistan veya başka herhangi bir ülke tarafından üstlenilecek herhangi bir askeri görevi zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor" dedi.Ancak karşılık vermemek, Suudi Arabistan'ı gelecekte milisler ve bölgesel aktörler tarafından yapılacak baskı veya saldırılara karşı savunmasız bırakabilir.Alghashian "Suudiler kendilerini izole edilmiş hissetmekten ziyade, aşırı yük altında hissediyorlar" diyor: "Aynı anda birden fazla krizle karşı karşıya bir bölgenin parçasıyız. Birçok cephede yangınlar çıkıyor ve bunların hepsiyle aynı anda başa çıkmak son derece zor."Suudi diplomasisi, dünyanın en önemli deniz koridorlarından birine yönelik büyüyen Husi tehdidine karşı uluslararası destek ararken, Ensar Allah savaşçıları Kızıldeniz'e açılan kapıdaki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor.Riyad için, bugün harekete geçmeyi ertelemenin yarın harekete geçmeyi imkansız hale getirebileceğine dair artan bir endişe var.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .