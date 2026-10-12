Husiler Riyad Havalimanı\'nı vurdu; 12 kişi can verdi, 300\'den fazla kişi yaralı kaldı

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılar, zaten gerilim ve çatışmalarla dolu bir bölgede tehlikeli bir ana işaret ediyor. Suudi Arabistan buna hazır değildi. Son haftalarda Husi milisleri Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını artırdı ancak son birkaç gündeki saldırıları, başkentin ana havaalanı gibi ülkenin kritik altyapısını hedef aldı. Husiler, Suudi hava savunmasını kolayca aşmayı başardı.10 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda 12 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Pazar günü Yemen'deki Husi isyancılara karşı savaşan Suudi liderliğindeki koalisyon, bir yolcu salonuna "bilinmeyen bir cisim" isabet ettiğini ve yakınlarda bir seyir füzesinin bertaraf edildiğini açıkladı.Fiziksel hasar hızla onarılabilir ancak ülkenin güvenli ve istikrarlı bir yer olarak ünü büyük bir darbe alıyor.Havalimanı saldırılarının yanı sıra, Husi milisleri Kızıldeniz kıyısı boyunca ve Babülmendep Boğazı çevresinde stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirmek için savaşıyor.Bu durum, hayati öneme sahip deniz yolu boyunca güvenli seyrüsefer riskini daha da artırıyor.Yemen hükümeti ise boğazı "güvenli hale getirdiğini" açıkladı.Uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümeti ile İran tarafından desteklenen Husi milisleri arasında on yıldan fazla süredir devam eden iç savaş, binlerce insanın ölümüne ve Yemen'i dünyanın en kötü insani krizlerinden birine sürükledi.Bu karmaşık bir çatışma ve bu son tırmanış, İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilim göz önüne alınarak, daha geniş bir perspektiften değerlendirilmeli.Husi misillemeleriSuudi krallığı, 2000'li yılların ortalarındaki El Kaide isyanından bu yana, bu kadar ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmamıştı. Suudi hükümeti, vatandaşlarına yönelik yürüttüğü etkili bir kampanyayla o tehdidin üstesinden geldi.Krallık sonrasında Tunus, Libya, Mısır ve Yemen'deki liderlerin görevi bırakmasına yol açan bölgedeki Arap Baharı ayaklanmalarını da atlattı. Mart ayında İran'ın Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını bile görmezden gelmeye çalıştı.Ancak bu kez durum farklı. Suudi Arabistan, Ortadoğu'nun en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip ve Yemen'deki Husi mevzilerine karşı yıkıcı hava saldırıları düzenliyor. Buna rağmen Husiler, Yemen'de büyük bir coğrafyayı, özellikle kuzey ve batı bölgelerini ele geçirmeyi başardı.Husiler, misilleme yapacakları noktayı da çok iyi biliyorlar. Suudi ekonomisinin en zayıf noktasını hedef alıyorlar.İran tasarımı Direniş Ekseni'nin bir parçası olan Husiler, Tahran için hayati bir stratejik ortak. Suudilerin Kızıldeniz kıyısındaki Cizan ve Horais'teki petrokimya kompleksleri dahil hedeflere, yıkıcı bir keskinlikle silahlı insansız hava araçları ve füze saldırıları yapıyorlar.ABD ve İran'ın üzerinde henüz bir anlaşmaya varamadığı Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle, Kızıldeniz rotası giderek daha önemli hale geldi.Husi milisleri Kızıldeniz'deki gemileri hedef alarak da baskı kurmaya çalışıyor.Bu saldırılar küresel ekonomiye zarar veriyor ve bu da Tahran için önemli bir pazarlık kozu.

Eylül ayı başlarında Beyaz Saray, Yemen çatışmasına doğrudan girmeyeceğini ancak Suudilere istihbarat desteği sağlayabileceğini belirtmişti. Daha sonra istihbarat desteği sağladığını ve Suudi Arabistan'a askeri uzmanlar gönderdiğini doğruladı.Ancak Riyad'a düzenlenen ve bir Amerikan vatandaşının ölümüne yol açan son saldırının ardından durum yeni bir boyut kazanmış olabilir. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumartesi günkü saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi ve Suudilerle birlikte askeri müdahalede bulunabileceğinin sinyalini verdi. "Son saldırı hakkında daha yeni bilgi edindik. Bir karar vereceğiz. Çok hızlı hareket ediyoruz" dedi.Ancak bu, önümüzdeki ay yapılacak kritik ABD ara seçimlerinden önce pek olası görünmüyor.Trump 2024'te yeniden seçildiğinde, ABD'nin dünyadaki savaşlarda rol oynamasına son verme söz vermişti. Buna rağmen, ABD şu anda Ortadoğu'da Gazze, Lübnan ve İran'da çözülememiş üç çatışmaya dahil durumda.Trump'ın bu kez de Yemen'de bir savaşa dahil olması, seçmenler tarafından muhtemelen iyi karşılanmayacaktır.Bu savaşın, ABD'nin katılımı olsun ya da olmasın, bir başka kırılgan ateşkesle sona ermeden önce daha da şiddetleneceği anlaşılıyor.BBC News Arapça'dan Abdelbassir Hassan katkıda bulunmuştur.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .