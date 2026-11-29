Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'daki havalimanı, radar, rafineri, gaz tesisi ve elektrik santrallerini hedef alan 5 saldırı düzenlediklerini açıkladı. AA'nın aktardığına göre saldırıların ardından ülkenin doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde de erken uyarı sistemi devreye alındı.

HEDEFTE RİYAD'DAKİ HAVALİMANI DA VAR

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre hedefler arasında başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radar bulunuyor. Seri, ülkenin güneybatısındaki Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırıda yangın çıktığını öne sürdü.

Sözcü, El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan'daki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerinin de hedef alındığını, bu noktalarda büyük hasar oluştuğunu iddia etti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise cumartesi günü Husilerin Şukayk ve Cenubiyye'ye fırlattığı balistik füzeleri engellediğini duyurmuştu.

AHSA VE BUKAYK'TA ALARM

Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü, gece saatlerinde Ahsa ve Bukayk'ta erken uyarı sistemini devreye aldığını açıkladı, ancak tehlikenin ne olduğuna dair bilgi vermedi. Bölge halkından resmi talimatlara uyması, kalabalık yerlerden uzak durması ve görüntü kaydetmemesi istendi.

Müdürlüğün kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerde tehlikenin geçtiği bildirildi.

EYLÜLDEKİ SALDIRILARDA 73 KİŞİ YARALANMIŞTI

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları son aylarda sıklaştı. AP'nin aktardığına göre 8 Eylül'deki saldırı dalgasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 kişi yaralanmış, ülkenin güneyindeki petrol tesislerinde yangınlar çıkmıştı. Aynı habere göre Cizan'daki rafineri, günlük 400 bin varil kapasitesiyle ülkenin en büyük rafinerilerinden biri.

AP, son gerginliğin Husilerin Tahran'dan Sana'ya uçak indirme girişimiyle başladığını, koalisyonun bu uçuşu engellemek için Sana Havalimanı'nın pistini vurduğunu yazmıştı.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan hükümeti destekliyor. Nisan 2022'deki ateşkesle görece sakinleşen çatışmalar temmuz ayından bu yana yeniden tırmanıyor.