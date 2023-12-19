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Husilerden Amerika'ya yanıt: Askeri operasyonlarımız durmayacak - Son Dakika
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Husilerden Amerika'ya yanıt: Askeri operasyonlarımız durmayacak

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed El Bukhaiti, Amerika'nın tüm dünyayı harekete geçirmesine rağmen askeri operasyonlarının durmayacağını söyledi. El Bukhaiti, Gazze'deki soykırım suçları ve kuşatma altındaki nüfusa yardım edilmediği sürece savaşlarının devam edeceğini belirtti.

Husilerden Amerika\'ya yanıt: Askeri operasyonlarımız durmayacak
19.12.2023 - 15:04,
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Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah'ın Siyasi Büro Üyesi Muhammed El Bukhaiti, "Amerika tüm dünyayı harekete geçirmeyi başarsa bile, askeri operasyonlarımız durmayacaktır" dedi.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi El Bukhaiti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika tüm dünyayı harekete geçirmeyi başarsa bile, Gazze'deki soykırım suçları durmadıkça ve kuşatma altındaki nüfusa gıda, ilaç ve yakıt girmesine izin vermedikçe, bize neye mal olursa olsun, askeri operasyonlarımız durmayacaktır. Savaşımız ahlakidir ve yeryüzündeki mazlumları savunma sorumluluğunu terk etmeyeceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırılar nedeniyle birçok ülkenin katılımıyla ortak görev gücü oluşturulacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah Muhafızları Operasyonu, tüm ülkeler için seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve bölgesel güvenlik ve refahı güçlendirmek amacıyla, güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki güvenlik sorunlarını ortaklaşa ele almak üzere Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'yı içeren çok sayıda ülkeyi bir araya getiriyor" denilmişti.

Kaynak: DHA
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