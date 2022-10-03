BBC Türkçe'ye konuşan İranlılar, bu protestoların "uzun zamandır süren haksızlık, yolsuzluk ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin bir dışavurumu" olduğunu söylüyor.

İran 'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle rejime bağlı ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü, ülke çapında bir isyan dalgası başlattı.

Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Mahsa Emini, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İ?ran'da Mahsa Amini protestoları: 'İslami rejimden bıktık' - Son Dakika

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