IAEA Başkanı İran ile Görüşme Talep Etti

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den görüşme talep ettiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İran'daki duruma ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Grossi, IAEA ile iş birliğinin yeniden başlamasının 'başarılı bir anlaşmanın anahtarı' olduğunu kaydetti.

Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yazdığı mektupta, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini ilettiğini ve kendisiyle yakında bir görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.