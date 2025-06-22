IAEA Yönetim Kurulu Acil Toplanıyor

IAEA Başkanı Rafael Grossi, " İran'daki acil durumun ışığında yarın IAEA Yönetim Kurulu'nu acil topluyorum" dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Grossi, "İran'daki acil durumun ışığında yarın IAEA Yönetim Kurulu'nu acil topluyorum" ifadesini kullandı.
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