Dünya

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

24.12.2025 06:39
Suriye'de devrik lider Beşşar Esed'e bağlı "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birliklerde saha komutanı olarak görev yapan es-Suhni'nin, mali bir anlaşmazlık nedeniyle başka bir Suriyeli tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan ordusu, Suriye vatandaşı es-Suhni'nin başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğünü açıkladı.

MALİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

es-Suhni'nin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu cinayete kurban ettiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada, yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda es-Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.

ESED'İN SAHA KOMUTANIYDI

es-Suhni, Esed rejim ordusu saflarında "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.

REJİMİN DEVRİLMESİYLE LÜBNAN'A KAÇTILAR

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimler gibi o da Lübnan'a kaçtı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ÖLÜMDEN NASIL KAÇAÇAKLAR SEN ÖNCE ONU SÖYLE ER YADA GEÇ HERKEZ EKTİĞİNİ BİÇECEK 18 2 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Darısı kafa kesen HTŞ DEAŞ ÖSO ELNUSRA gibi terör örgütü elebaşları ve destekçilerine 6 5 Yanıtla
    Fırat Karakayacı Fırat Karakayacı:
    yazdıklarına dikkat etsen iyi olur, sonra uyarmadınız bilmiyordum olmasın. 1 0
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Darısı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve Hükümete Kast'edenlere de!!! amin. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
