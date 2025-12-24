İbretlik son! Esed\'in saha komutanı Lübnan\'da öldürüldü

Lübnan ordusu, Suriye vatandaşı es-Suhni'nin başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğünü açıkladı.
es-Suhni'nin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu cinayete kurban ettiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada, yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda es-Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.
es-Suhni, Esed rejim ordusu saflarında "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimler gibi o da Lübnan'a kaçtı.
