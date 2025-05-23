İçişleri Bakanı Bakü\'de

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci Toplantısı için Bakü'deyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev toplantı öncesi İçişleri Bakanlarını kabul ettiler" ifadesini kullandı.
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