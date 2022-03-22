İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi

22.03.2022 15:28
İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, TV NET'te yayınlanan Net Bakış Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soylu, Türkiye'ye gelen 58 bin Ukraynalının 30 bine yakınının kara yoluyla, 900 civarının ise üçüncü ülkeler üzerinden hava yoluyla ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Ukrayna'da AFAD tarafından çadırlar kurulduğunu aktaran Soylu, şimdiye kadar 51 tır malzemenin gönderildiğini ifade etti.

Soylu, Avrupa'nın mültecilere yaklaşımını da eleştirdi:

"Biz, Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir süreç yönettiklerini hep birlikte gördük. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 3,5 milyon kişi Ukrayna'yı terk etmişti.

YORUMLAR
500
Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti! Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri'nde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri'nde konuştu Açıklaması

Süleyman Soylu, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: 58 bin Ukraynalı savaş sonrası Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement