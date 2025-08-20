İçişleri Bakanlığı, resmi X hesabından " Suriye'ye pasaportla geçiş" başlığıyla dikkat çeken bir uyarı metni yayımladı.
Bakanlığın duyurusunda şu ifadeler yer aldı; "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.
Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir."
Son Dakika › Dünya › İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?