ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Idaho eyaletindeki Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, çarpışmanın ardından her iki aracın da alev aldığını ve minibüsteki 6 kişi ile kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Idaho'da Trafik Kazası: 7 Ölü - Son Dakika
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