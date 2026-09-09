İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında patlama meydana geldi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesi yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Suriye basını, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Sarmada ilçesi yakınlarında bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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