İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

01.02.2026 09:44
Hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili ortaya çıkan 3 milyondan fazla yeni dosya dünyayı ayağa kaldırdı. 2019 tarihli bir FBI e-posta zincirinde Epstein mağdurlarından biri partilere katılan elit insanların akılalmaz işkenceler yaptığını ve insan eti yediğini iddia ediyor. Söz konusu iddia ise akıllara 2009 yılında bir otelin önüne çıkarak "İğrenç, insan eti yediler" diye haykıran 21 yaşındaki Meksikalı model Gabriela Rico Jimenez'in görüntülerini getirdi.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyuyla paylaşıldı.

AKILALMAZ İŞKENCE VE İNSAN ETİ YEME İDDİASI

2019 tarihli bir FBI e-posta zincirinde, pedofili fuhuş ağı yönetici olan Epstein mağdurlarından biri partilere katılan elit insanların akılalmaz işkenceler yaptığı ve insan eti yediğini iddia ediyor.

Görgü tanığı, İsrail ajanı Epstein'ın politikacılara; çocuklara tecavüz ettirdiğini, onları öldürüp sonra da yemelerini emrettiğini söylüyor.

OTELİN ÖNÜNDE HAYKIRDI

2009 yılında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Meksikalı model Gabriela Rico Jimenez, Meksika'nın Monterrey kentindeki otelde katıldığı partiden kaçıp elitlerin insan eti yediklerini haykırmıştı.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Görüntüler dosyanın ortaya saçılmasıyla yeniden gündeme gelirken, Jimenez'in videoda "İğrenç, insan eti yediler" dediği duyuluyor.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Jimenez daha sonra tutuklanarak bir psikiyatri kliniğine götürüldü ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı ve nerede olduğu bilinmiyor. Dünyayı ayağa kaldıran kan donduran iddialar, 21 yaşındaki Gabriela Rico Jimenez'in anlattıklarını doğruluyor.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Jeffrey Epstein, Hukuk, Dünya, Suç

