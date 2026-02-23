İİT, Batı Şeria İçin Olağanüstü Toplantı Düzenliyor - Son Dakika
İİT, Batı Şeria İçin Olağanüstü Toplantı Düzenliyor

İİT, Batı Şeria İçin Olağanüstü Toplantı Düzenliyor
23.02.2026 10:39
İslam İşbirliği Teşkilatı, 26 Şubat'ta İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini görüşecek.

İSLAM İşbirliği Teşkilatı, Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve ilhak adımlarını görüşmek üzere 26 Şubat'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre; İİT, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerini genişletme, ilhak ve sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerini ele almak amacıyla acil olarak toplanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek olağanüstü toplantı, 26 Şubat Perşembe günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Sekreterliği'nde yapılacak. Toplantının amacının, İsrail işgal makamlarının aldığı geçersiz karar ve önlemlere karşı ortak bir duruş sergilemek ve atılacak eylem adımlarını koordine etmek olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri 'devlet mülkü' adı altında yerleşime açma prosedürlerine başlamasının; işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, siyasi ve demografik statüsünü değiştirmeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan yasa dışı planların bir parçası olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: İİT, Batı Şeria İçin Olağanüstü Toplantı Düzenliyor
