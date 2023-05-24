2. Dünya Savaşı'ndaki son cinsel ilişki kölesi kadın, 92 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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2. Dünya Savaşı'ndaki son cinsel ilişki kölesi kadın, 92 yaşında hayatını kaybetti

2. Dünya Savaşı'ndaki son cinsel ilişki kölesi kadın, 92 yaşında hayatını kaybetti

24.05.2023 15:12

Tayvan'da kadınların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu, 2. Dünya Savaşı'nda Japon imparatorluk askerleri tarafından "Cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığı belirtilen" kadınlardan sonuncusunun, 92 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Tayvan'da kadınların refahı için çalışan Taipei Kadınlara Yardım Vakfı, 22 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, 2. Dünya Savaşı'nda Japon imparatorluk askerleri tarafından "Cinsel ilişki kölesi (Comfort Women) olduğu belirtilen" ve bu kadınların sonuncusu olduğuna inandıkları 92 yaşındaki kadının, 10 Mayıs'ta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

JAPON HÜKÜMETİNDEN TAZMİNAT VE ÖZÜR TALEP EDİLİYOR

Vakıf açıklamasında "Kadınlara Yardım Vakfı, Tayvan'ın müfredatının, Ulusal Tarih Müzesi'nin ve tarih kitaplarının Tayvan'daki "comfort women" (cinsel ilişki köleleri) hakkındaki tarihsel gerçeği kaydetmesi gerektiğini savunmaya devam edecek böylece bu tarih, bir kişinin ölümü nedeniyle yok olmayacak. Ayrıca savaş altında kadınlara yönelik cinsel şiddetin zararlarını, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet şiddetinin zararları hakkında eğitim vermeye ve duyurmaya devam edeceğiz, ayrıca Japon hükümetinden kadın ve ailesinin üyelerinden özür dilemesini ve tazminat vermesini talep etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

200 BİN KADIN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Taipei Kadınlara Yardım Vakfı, toplamda 200 bin oldukları iddia edilen bu kadınlardan 2 bininin Tayvanlı olduğunu, 1992 yılında yaşayan 59 tanesini tespit ettiklerini açıklamıştı. Tayvan'ın güneydeki Tainan şehrinde 2018'de savaş sırasında zorla cinsel ilişki kölesi yapılan kadınlar için bir anıt dikilmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Tayvan, Japon, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2. Dünya Savaşı'ndaki son cinsel ilişki kölesi kadın, 92 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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