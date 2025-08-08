İletişim Başkanı Duran: İsrail\'in işgali uluslararası hukuka aykırı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları, tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır. İsrail'in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır" ifadelerini kullandı.

'SESSİZ KALMAYIN'

Duran, "Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda, İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır. İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kastetmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir. Dünyaya çağrımızdır; sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin. Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere herkes susabilir, tepkisiz kalabilir ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız" açıklamasında bulundu.