İmamoğlu'ndan Bakü'de İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İmamoğlu'ndan Bakü'de İş Birliği Vurgusu

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü Valisi Aziz Eldar Azizoğlu ile gerçekleştirdiği ziyarette iki şehir arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

13.11.2024 18:27  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BAKÜ)- Türkiye Belediyeler Birliği (İBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Bakü Valisi Aziz Eldar Azizoğlu'nu ziyaret etti. Vali Azizoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Bizim çok daha büyük, güzel ilişkilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Başta İstanbul, Bakü veya diğer şehirler arasında hem iletişimi hem de iş birliğini büyütürsek, insanlarımızın daha sıcak diyalogları, daha kurumsal iş birlikleri olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda da hazır olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü Valisi Aziz Eldar Azizoğlu tarafından makam odasında ağırlandı. Bakü Valiliği'nde gerçekleştirilen buluşmada İmamoğlu ve Azizoğlu, yönettikleri şehirler özelinde iş birliklerinin arttırılması yönünde görüş birliğine vardı. Vali Azizoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

" Azerbaycan, Bakü; bizim için ülkemizin bir parçası gibi"

"Azerbaycan, Bakü; bizim için ülkemizin bir parçası gibi… Dolayısıyla birlikte olmak, birlikte konuşmak, iki devlet için çok kıymetli her daim. Tabii ki ülkemiz, hükümetler konuşacak ama esas şehirlerin konuşabilmesi daha değerli bence. Çünkü, her gün insanlarla birebir hizmet için koşturuyorsunuz; biz de… Bu yönüyle özellikle ziyaret etmek istedim. Bu arada, benim çok COP ziyaretim oldu. Gördüğüm en iyi organizasyon. Tebrik ediyorum hem sizi hem emeği geçen herkesi. Hem düzeni, nizamı; tertemiz. Her yönüyle çok güzel. Sabah bir konuşma düzenimiz vardı. Onu bitirip, sizi de ziyaret edip ondan sonra şehrimize döneceğiz. Ama öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

"İş birliklerine hazırız"

Bu arada 8 Kasım Zafer Günü'nüz kutlu olsun. Aynı zamanda bu Zafer Günü'nün özel bir tarafı, 10 Kasım'da değil de 8 Kasım'da olabilmesi. Konuşulup, karara bağlanması bizim açımızdan çok özel bir tercih. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten her iki ülkenin yöneticileri, her daim birbirine ve hassasiyetle bakmıştır. Bu yönüyle ben de bu duygularla buradayım. Bizim çok daha büyük, güzel ilişkilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Başta İstanbul, Bakü veya diğer şehirler arasında hem iletişimi hem de iş birliğini büyütürsek, insanlarımızın daha sıcak diyalogları, daha kurumsal iş birlikleri olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda da hazır olduğumuzu bilmenizi isterim."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Belediye, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan Bakü'de İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
07:44 Panathinaikos taraftarlarından Filistin’e büyük destek Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
03:42 Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı Kuzey Kore askerleri Rusya’da savaş operasyonlarına katıldı
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 19:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Bakü'de İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.