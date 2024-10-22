IMF ve Dünya Bankası Toplantıları Başladı

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ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı.

26 Ekim'e kadar sürecek Toplantılar kapsamında, başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak. IMF ve Dünya Bankasının her sene düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.