İmran Han İçin Protestolar: 6 Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika
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İmran Han İçin Protestolar: 6 Güvenlik Görevlisi Öldü

İmran Han İçin Protestolar: 6 Güvenlik Görevlisi Öldü

Pakistan'da İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestolarda 6 güvenlik görevlisi öldü.

26.11.2024 14:45
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(ANKARA) - Pakistan hükümeti, eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden Pakistanlı protestocuların, başkent İslamabad'ın merkezine doğru ilerlerken, altı güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Protestocular, ellerinde sopa ve sapanlarla bu sabahı İslamabad'ın batısında, ele geçirmeyi amaçladıkları hükümet binasının yer aldığı bölgeye  az bir mesafede polisle çatışmaya girdi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, paramiliter "Rangers" adı verilen güvenlik biriminin altı üyesinin, hükümet bölgesine giden bir şehir otoyolunda "kötü niyetli kişiler" tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, güvenlik görevlilerinin "bir araç tarafından ezildiğini" bildirdi. Şerif, "Bu yıkıcı unsurlar devrim değil kan dökmek istiyorlar. Bu barışçıl bir protesto değil, aşırıcılıktır" dedi. Pakistan hükümet, dokuz polis memurunun da ağır yaralandığını duyurdu.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han, "hile iddialarıyla gölgelenen şubat ayındaki seçimlerde, aday olmaktan men edildiğini, geri dönüşünü engellemek için kurgulandığını ve düzinelerce dava ile saf dışı bırakıldığını" iddia etti.

Han'ın partisi olan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi, İslamabad ve diğer büyük şehirlerde kamusal alanları ele geçirmeyi amaçlayan gösterilerle hükümetin baskılarına meydan okudu. Buna göre, cumartesi gününden bu yana İslamabad abluka altında tutulurken, mobil internet ara sıra kesildi. Pek çoğu çevik kuvvet kalkanları ve coplarla beraber 20 binden fazla polis sokaklarda devriye gezdi. İslamabad şehir yönetimi de geçtiğimiz hafta, iki ay boyunca halka açık toplantıların yasaklandığını duyurmuştu. Ayrıca İslamabad'daki okul ve üniversitelere de dün ve bugün içini kapatma emri verildi.

İçişleri Bakanı Naqvi, PTI'nın ele geçirmeyi hedeflediği İslamabad hükümet binalarının dışındaki halka açık meydan olan D-Chowk'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gelecek olanlar tutuklanacak" uyarısında bulundu.

PTI'nın başlıca talebi, 2018'den 2022'ye kadar başbakanlık yapan Han'ın serbest bırakılması. PTI, ayrıca şubat ayında yapılan seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını ve Han'ın düzinelerce davaya karıştığı mahkemeler üzerinde daha fazla güç sahibi olmasını sağlayan hükümet destekli son anayasa değişikliğini de protesto ediyor.

Şerif hükümeti ise, PTI'nın protestolarını bastırmak için sert tedbirler uyguladığı gerekçesiyle giderek artan eleştirilere maruz kaldı.

Kaynak: ANKA

Pakistan, Son Dakika

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