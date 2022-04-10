İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor - Son Dakika
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İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor

10.04.2022 15:22
İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor

Pakistan'da mecliste yapılan güven oylaması sonucu Başbakan İmran Han, görevden alındı.

Pakistan'da mecliste yapılan güven oylaması sonucu Başbakan İmran Han, görevden alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Han, "Özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" dedi.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde İmran Han hükümeti için yapılan güven oylaması sonucunda Başbakan İmran Han görevden alındı. Han, Pakistan tarihinde ilk kez görevden alınan Başbakan oldu. Han, güven oylaması öncesi ulusa sesleniş konuşmasında, 'rejim değişikliğinin bir ABD komplosu' olduğunu iddia etmişti.Han sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın yeniden bir özgürlük mücadelesine girdiğini belirterek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu; ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor. Egemenliğini ve demokrasisini savunan her zaman ülke halkıdır" dedi.


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İmran Khan, Başbakan, Özgürlük, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor - Son Dakika


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