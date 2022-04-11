İmran Han: Pakistan'da görevden alınan başbakanın destekçileri protesto gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'da birçok kentte düzenlenen gösterilerde, Başbakan İmran Han'ın görevden alınması protesto edildi.

Karaçi ve Lahor'daki gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İmran Han lehine sloganlar attı.

İmran Han, Pazar günü Pakistan Parlamentosu'nda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

342 milletvekilinden 174'ü, Han'ın görevden alınmasına destek vermişti.

Oylama sonrası Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin sözcüsü ülke çapında akşam namazı sonrası protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Şahbaz Şerif'in başbakan olması bekleniyor

Pakistan Parlamentosu'nda bugün yapılacak oylama sonrası, uzun süredir Han'ın siyasi rakibi olan Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.

Şahbaz Şerif, Pakistan'da geçmişte üç kez başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi.

Ülkede seçimler Ekim 2023'te yapılacak.

Pakistan'da koalisyon ortakları, ülkenin ekonomik sorunlarının sorumlusunun İmran Han olduğunu söylüyordu.

Han ise Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD öncülüğündeki bir komplonun kurbanı olduğunu savunuyor. ABD ise Han'ı yalanlamıştı.

Muhalefetin kuracağı bir hükümeti tanımayacağını açıklayan Han daha önce ABD'nin "terörle savaşını" eleştirmiş, Ukrayna'yı işgale girişirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Han önce kendisi için güven oylaması yapılmasını engellemiş ve Parlamento'yu feshederek erken seçim çağrısı yapmış, Yüksek Mahkeme ise oylamanın durdurulmasının "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetmişti.