İncirlik Üssü'nde İkinci Patriot Sistemi Konuşlandırıldı - Son Dakika
İncirlik Üssü'nde İkinci Patriot Sistemi Konuşlandırıldı

İncirlik Üssü\'nde İkinci Patriot Sistemi Konuşlandırıldı
18.03.2026 17:26
Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssü'ne ikinci Patriot hava savunma sistemi kurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssü'ne ikinci bir Patriot sisteminin daha konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlık 18 Mart'ta yaptığı açıklamada ikinci sistemin "Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirildiğini" duyurdu.

Bakanlık 9 Mart'ta da Malatya'ya yine Almanya'dan görevlendirilen bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Türk hava sahası üç kez füze ile ihlal edildi.

Füzeler, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Tahran yönetimi Türkiye'nin hedef alınmadığını savunuyor.

MSB, 12 Mart'taki açıklamasında İncirlik'in Türk üssü olduğunu vurgulamıştı.

Bakanlık "İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur" demişti.

Bakanlık ayrıca "Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır" demişti.

İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor.

İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında başlanan üs, 1954'te açıldı.

Kaynak: BBC

Son Dakika Dünya İncirlik Üssü'nde İkinci Patriot Sistemi Konuşlandırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İncirlik Üssü'nde İkinci Patriot Sistemi Konuşlandırıldı - Son Dakika
