İngilizlerden bomba iddia! Alkollü içecek kasasındaki patlayıcı Prigojin'in sonu oldu

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta 9 kişiyle birlikte hayatını kaybederken, kazayla ilgili iddialar art arda gelmeye devam ediyor. İngiliz basını Prigojin'in hayatını kaybettiği kazanın Embraer 135 tipi özel jette bulunan bir alkollü içecek kasasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşandığını öne sürdü.

KAZA SONRASI ÇOK SAYIDA İDDİA ORTAYA ATILDI

Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver bölgesinde düşen bir özel jette Wagner lideri Prigojin dahil 10 kişinin öldüğü açıklandı. 2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan Prigojin'in ölümü sonrası çok sayıda iddia gündeme gelirken, İngiliz basını kazayla ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı.

BİR ANDA İRTİFA KAYBEDEREK YERE ÇAKILDI

Dailymail'in ulaştığı uçuş verilerine göre uçağın son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermediği ve bir anda irtifa kaybederek yere çakıldığı ifade edildi. Tarlaya düşen uçağın görüntülerinden yola çıkarak gündem yaratan bir iddia ortaya atan İngiliz basını ise patlamaya neden olanın uçakta bulunan bir alkollü içecek kasasına yerleştiren bomba olduğunu öne sürdü.

UÇAKTAKİ HERKES BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Uçağın seyir halindeyken iniş takımları bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle kanadının koptuğu ve keskin bir şekilde yükselişe geçtikten sonra aniden düştüğü Rus basını tarafından da gündeme getirildi. Patlama sonrasında uçaktaki herkesin bilincini kaybettiği ve bu nedenle pilotların acil durumu bildirmeyi başaramadıkları öne sürüldü.

KUYRUK KISMI 5 KİLOMETRE UZAĞA DÜŞTÜ

Görüntüleri de yorumlayan uzmanlar, gökyüzündeki patlama nedeniyle uçağın kuyruk kısmının gövdeden 5 kilometre uzağa düştüğünü belirtti.