İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri "İşime devam ediyorum" diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti - Son Dakika
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İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri "İşime devam ediyorum" diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti

06.07.2022 15:43

İngilliz parlamentosu bugün, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarının gölgesinde toplandı. Gelen tepkiler sonrası, "İşime devam ediyorum" açıklamasında bulunan Başbakan Johnson, milletvekilleri tarafından istifaya davet edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek dün 10 dakika arayla istifa etti. Ülkede siyasi kriz doğuran kararların ardından istifa depremi bugün de devam etti. Will Quince Aile ve Çocuk Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederken, Laura Trott da bakan danışmanlığı görevinden ayrıldı.

İSTİFALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Dakikalar sonra bu kez Devlet Bakanı Robin Walker koltuğunu bıraktığını duyurdu. Adalet Bakanı Victoria Atkins, "Bundan daha iyi olabiliriz ve olmalıyız" diyerek istifa etti. Felicity Buchan ise "İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanında Parlamento Özel Sekreteri olarak bugün istifamı sunmuş olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" diyerek istifasını Başbakan Johnson'a sundu.

"İŞİME DEVAM EDİYORUM"

"Hükümet çöküyor" iddialarının ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Gelen tepkilere cevap veren Johnson "İşime devam ediyorum" dedi; ancak hükümeti devam ettirememesi halinde koltuğunu bırakacağını da söyledi.

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"ONURLU DAVRAN, ÇEKİL"

Kabinesinde yaşanan yaprak dökümü sonrası üzerindeki istifa baskısı artan Johnson'a parlamentodaki milletvekillerinden 'Onurlu davran, çekil' çağrısı geldi.

"HÜKÜMETİN ÇÖKTÜĞÜ AÇIKÇA ORTADA"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ilk değerlendirmesinde, "Hükümetin çöktüğü açıkça ortada" dedi. Starmer, "İngiltere halkı kandırılamaz. Muhafazakar Parti lekelenmiş durumda ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Dünya İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri 'İşime devam ediyorum' diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri "İşime devam ediyorum" diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti - Son Dakika
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