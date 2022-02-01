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İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur

01.02.2022 21:04
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Johnson, "Ukrayna'nın işgali, politik, insani ve askeri felaket olur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Johnson, "Acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayız ki, biz burada dururken Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Belki de hayatımızda görebileceğimiz Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olabilir. Şu anda konuşlanan askerlerin sayısı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor ve o işgalde herkesin bildiği gibi 13 bin Ukraynalı öldürüldü. Ukrayna'nın daha fazla işgali siyasi bir felaket, insani bir felaket ve aynı zamanda askeri bir felaket olacaktır" dedi.

"88 MİLYON STERLİNLİK İNGİLTERE FONUNU AÇIKLADIM"

Johnson, 2015'ten beri İngiltere'nin Ukrayna'ya destek verdiğini vurgulayarak, "İngiltere ve diğer ülkeler, bu olanlara nasıl karşılık verdiğimiz ve nasıl yardım ettiğimiz konusunda Ukrayna ve dünya halkı tarafından yargılanacak. 2015'ten beri İngiltere, 22 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğitti ve Ukrayna'ya 2,2 milyon sterlin değerinde 'ölümcül olmayan' askeri teçhizat sağladı. İki hafta önce, Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdik. ve bugün Ukrayna'da iyi yönetim ve enerji bağımsızlığını desteklemek için 88 milyon sterlinlik İngiltere fonunu açıkladım" diye konuştu.


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Boris Johnson, England, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur - Son Dakika Dünya


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