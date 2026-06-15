İngiltere Başbakanı'ndan Barış Anlaşmasına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Başbakanı'ndan Barış Anlaşmasına Destek

İngiltere Başbakanı\'ndan Barış Anlaşmasına Destek
15.06.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keir Starmer, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ile İran arasında bugün bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, savaşı bitirmeye, bölgesel istikrarı sağlamaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya doğru atılmış çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Pakistan ve Umman gibi ara bulucular ve çözüme katkı sağlayan tüm tarafları tebrik eden Starmer, "Uzun süredir tansiyonun düşmesi çağrısı yapıyoruz. Artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve kalıcı olarak tamamen açık kalmasını sağlamak amacıyla mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasına ve nükleer anlaşmanın ayrıntılı unsurlarının nihai hale getirilmesine odaklanmak gerekiyor" dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ'

Starmer, teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, önceliklerinin kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Geçişlerin güvenliği için Fransa'yla bir süredir uluslararası bir görev gücü oluşturma çabalarına liderlik ettiklerini anımsatan Starmer, "Hürmüz Boğazı'nda görev yapmaya talep gelirse hazırız. İran'ın nükleer programıyla ilgili verdiği taahhütleri eksiksiz şekilde uygulaması önemli. İngiltere'nin uzun süredir değişmeyen kararlı tutumu, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasının gerektiği yönündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı'ndan Barış Anlaşmasına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç’tan “Çok hasta“ iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
06:53
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 09:39:59. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Anlaşmasına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.